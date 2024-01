Nach dem gestrigen Feiertag in den USA und der Ferienzeit zwischen den Jahren dürften die weltweiten Handelssäle heute wieder nahezu voll besetzt sein. Damit strömt Volumen in den Markt, das auch den Trend für die kommenden Wochen bestimmen könnte. Denn bislang in diesem noch jungen Börsenjahr pendelten die wichtigsten Indizes eher richtungslos hin und her. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor. Am Abend gibt es wie gewohnt unser kompaktes Webinar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...