In Beelen im Münsterland haben BBWind und eine örtliche Bürgerwindgesellschaft zwei Enercon-WEA mit 8,4 MW Leistung in Betrieb genommen. Die Bürger sind daran mit 500.000 Euro beteiligt. Zwei neue Bürgerwindanlagen sind in der Gemeinde Beelen im Kreis Warendorf an das Netz gegangen. Darüber berichten Projektentwickler BBWind und die Bürgerwindgesellschaft Beelen-Woeste BürgerWind GmbH & CoKG. Laut Geschäftsführer Jochen Kuckelmann handelt es sich um zwei Enercon E-138 EP3 E2 "mit insgesamt 8,4 MW ...

Den vollständigen Artikel lesen ...