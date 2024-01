Vancouver (British Columbia) (16. Januar 2024) / IRW-Press / Targa Exploration Corp. (CSE: TEX | FRA: V6Y | OTCQB: TRGEF) ("Targa" oder das "Unternehmen" - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/targa-exploration-corp/) gab heute weitere Analysen und Interpretationen der Ergebnisse seines umfassenden Geschiebemergel-Probennahmeprogramms beim unternehmenseigenen Projekt Opinaca in Quebec (das "Projekt Opinaca") bekannt.

Höhepunkte

- Zwei Gold-Arsen-Wolfram-Anomalien von Geschiebemergel-Probennahmen identifiziert

- Zentrale Goldanomalie ist 5 mal 4 km groß und nach oben in Richtung des Eises offen

- Weitere 41.672 ha abgesteckt, um potenzielle Quelle nach oben in Richtung des Eises abzudecken

"Die Entdeckung einer solch umfassenden Goldanomalie beim Projekt Opinaca ist eine fantastische Explorationsmöglichkeit für Targa", sagte Cameron Tymstra, CEO von Targa. "Wir haben nun sowohl Lithium- als auch Goldziele bei diesem Projekt, was für die Höffigkeit mehrerer Lagerstättentypen in diesen unzureichend erkundeten Regionen spricht. Als Pionierunternehmen in diesem Gebiet konnten wir unsere Konzessionen nahezu verdoppeln, um potenzielle Ziele nach oben in Richtung des Eises abzudecken, die die Quelle für diese Lithium- und Goldlagerstätten-Indikatorelemente sein könnten. Die zentrale Goldanomalie besteht aus sich überlappenden erhöhten Gold-, Arsen-, Antimon- und Wolframwerten in einem Gebiet, das bis zu 4 km breit und 5 km lang ist und in Richtung der historischen Eisbewegung offen ist, was für uns ein äußerst bedeutsames Ziel darstellt, das wir im Jahr 2024 weiterverfolgen werden."

Ergebnisse von Opinaca - Goldanomalien identifiziert

Nach der Identifizierung eines Lithium-Cäsium-Ziels im Rahmen des Geschiebemergel-Probennahmeprogramms 2023 bei Opinaca (Details zum Probennahmeprogramm finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 10. Januar 2024) haben die technischen Teams von Targa und Kenorland Minerals weitere Goldanomalien beim Projekt Opinaca identifiziert. Beim Projekt Opinaca wurden zwei getrennte Bereiche mit sich überlappenden anomalen Gold-, Arsen-, Wolfram-, Antimon- und Silberwerten in den Geschiebemergelproben vorgefunden, wobei die Goldwerte bis zu 271 ppb und die Arsenwerte bis zu 193 ppm erreichten. Mehrere Proben von beiden Zielgebieten ergaben Werte von über 50 ppb. Die Bodenproben wurden alle 150 m auf Linien im Abstand von 1 km entnommen.

Die erste, größere Anomalie befindet sich in der Mitte der ursprünglichen Grenze des Projekts Opinaca und ist etwa 4 km breit und 5 km lang in der geschätzten Richtung der historischen Gletschereisbewegung. Die zweite Anomalie ist etwa 1 km breit und 2 km lang und beherbergt den höchsten Goldwert des Geschiebemergelprogramms. Die zweite Anomalie befindet sich in der südöstlichen Ausdehnung des Geschiebemergel-Probenrasters, in einer ähnlichen Position wie die bereits zuvor gemeldete Lithiumanomalie. Beide Anomalien scheinen nach oben in Richtung des Eises offen zu sein.

Targa wird unverzüglich damit beginnen, Pläne für ein Phase-2-Geschiebemergelprogramm beim Projekt Opinaca für den Frühsommer 2024 zu erstellen, um das Raster nordöstlich der Gold- und Lithiumanomalien zu erweitern, sodass der Kopf der Geschiebemergelzüge und mögliche Quelllagerstätten dieser Elemente lokalisiert werden kann. Ein wesentlich detaillierteres Kartierungs- und Ausbiss-Probennahmeprogramm in diesen Gebieten ist ebenfalls für den Sommer geplant.

"Die Ergebnisse verdeutlichen die Wichtigkeit eines multidisziplinären Ansatzes bei der Exploration", sagte John Robins, Berater von Targa. "Viele der Gebiete, die wir erproben, wurden in der Vergangenheit unzureichend erkundet und weisen das Potenzial auf, eine Vielzahl von Lagerstättentypen zu beherbergen. Diese Goldergebnisse verdeutlichen, wie wichtig es ist, bei der Projektbewertung unvoreingenommen zu sein. Wie man so schön sagt: Gold ist dort, wo man es findet!"

Erweiterung des Projekts Opinaca

Infolge der bedeutsamen Lithium- und Goldanomalien, die im Rahmen des Probennahmeprogramms identifiziert wurden, hat das Unternehmen mittels Abstecken weitere 807 Mineralschürfrechtezellen erworben, die sich nördlich, östlich und nordöstlich der aktuellen Grenzen des Projekts Opinaca über 41.672 ha erstrecken. Damit erhöht sich die Gesamtgröße des Projekts Opinaca auf 1.651 zusammenhängende Mineralschürfrechtezellen, die sich über 85.267 ha erstrecken. Die zusätzlichen Schürfrechte wurden hinzugefügt, um potenziell etwaige Quellen der anomalen Lithium- und Goldlagerstätten-Indikatorelemente nach oben in Richtung des Eises abzudecken und den Nordwest-Südost-Strukturrahmen zu umfassen, der im Rahmen regionaler geophysikalischer Untersuchungen interpretiert wurde.

"Wenn man sich andere Goldvorkommen in Quebec ansieht, sind charakteristische Gold-in-Geschiebemergel-Züge oftmals 5 bis 10 km lang", sagte Herr Tymstra. "Da nun 30 km Boden nach oben in Richtung des Eises beim zentralen Goldziel und über 20 km oberhalb des sekundären Ziels abgesteckt wurden, sind unser Team und unsere Berater davon überzeugt, dass die Quelle dieser anomalen Werte mit sehr großer Wahrscheinlichkeit innerhalb unserer erweiterten Konzessionsgebietsgrenzen liegt. Es ist zwar noch zu früh, um zu ermitteln, welcher Lagerstättentyp die Quelle sein könnte, doch die Art der Goldlagerstätte, die wir in diesem Gebiet möglicherweise vorfinden können, könnte der Lagerstätte Eleonore ähnlich sein. Eleonore befindet sich in der Nähe der Grenze der Unterprovinz Opinaca-La Grande und in der Nähe ähnlicher metasedimentärer Einheiten wie dem Laguiche Complex 2a/3a mit hohem metamorphem Gehalt."

Über das Projekt Opinaca

Das Projekt Opinaca befindet sich in der Region James Bay in Quebec, etwa 40 km südlich der Lithiumentdeckung Corvette von Patriot Battery Metals, 45 km südlich der ganzjährig befahrbaren Trans-Taiga-Straße und 120 km nordwestlich der Diamantmine Renard. Das Projekt Opinaca erstreckt sich über 85.267 zusammenhängende Hektar in der geologischen Unterprovinz Opinaca, einer vorwiegend metasedimentären Region mit magmatischen Intrusionen aus dem Neoarchaikum, einschließlich der Granitreihe Vieux Comptoir.

Probenverfahren und QA/QC

Die Geschiebemergelproben wurden auf 230 Mesh gesiebt und beim Labor von Bureau Veritas in Timmins in Ontario eingereicht. Jede Probe wurde einer Analyse auf mehrere Elemente mittels eines Aufschlusses aus vier Säuren und ICP-AES-Analysepakete für größere Elemente bzw. ICP-MS für Spurenelemente unterzogen. Die Goldanalyse erfolgte mittels Königswasser, gefolgt von ICP-MS. Im Rahmen der QA/QC-Verfahren von Targa und Kenorland wurden alle 20 Proben Standard- und Leerproben hinzugefügt. Doppelproben wurden ebenfalls alle 20 Proben analysiert. Laborinterne Leer- und Standardproben wurden ebenfalls von Bureau Veritas verwendet.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Adrian Lupascu, M.Sc., P.Geo., Exploration Manager von Targa Exploration Corp., geprüft und genehmigt, der eine "qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43 -101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ist.

Über Targa

Targa Exploration Corp. (CSE: TEX | FWB: V6Y | OTCQB: TRGEF) ist ein kanadisches Lithium-Explorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Lithiumkonzessionsgebieten beschäftigt und seinen Hauptsitz in Vancouver in British Columbia hat. Das Portfolio der Lithiumprojekte von Targa umfasst fünfzehn Projekte in den Provinzen Quebec, Ontario, Manitoba und Saskatchewan und erstreckt sich über ein 400.000 Hektar großes aussichtsreiches Gelände, das in weiten Teilen noch nie zuvor auf Lithiumvorkommen untersucht wurde.

