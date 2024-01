Anzeige / Werbung

Coinbase Aktie: Weiteres Potential nach Zulassung von Bitcoin ETFs? Die Kryptobörse unter der Lupe.

Bei den Transaktionen legt Coinbase großen Wert auf Sicherheit und hat umfangreiche Maßnahmen implementiert, um die Vermögenswerte seiner Benutzer zu schützen. Kaltlagerung von Kryptowährungen, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Verschlüsselungstechnologien sind nur einige der Sicherheitsmaßnahmen, die auf der Plattform implementiert sind.

Zudem wurden institutionelle Lösungen eingeführt, um den Bedürfnissen von Unternehmen und Finanzinstituten gerecht zu werden. Diese Lösungen reichen von Handelsplattformen für Institutionen bis hin zu Custody-Services für große Mengen digitaler Vermögenswerte. Gerade jetzt mit der Zulassung von 11 ETFs auf den Bitcoin kann diese Stärke direkt ausgespielt und an die starken Partner Blackrock und weitere übergeben werden. Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden hat dazu beigetragen, Vertrauen in die Plattform zu schaffen und die Legitimität von Kryptowährungen zu stärken.

Im April 2021 ging Coinbase an die Börse, was als Meilenstein für die Kryptoindustrie angesehen wurde. Der Börsengang spiegelte das gestiegene Interesse und die Anerkennung von Kryptowährungen wider und verschaffte Coinbase eine beachtliche Marktkapitalisierung. An den Höchstkursen kann sich die Aktie aktuell nicht orientieren, stieg jedoch im vergangenen Jahr sehr deutlich. Im Video blicken wir auf die Korrelation zum Bitcoin selbst und analysieren den Chart mit dem Freestoxx-Tool.

