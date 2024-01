LONDON, Ontario, Jan. 17, 2024vom 19. bis 21. Januar 2024 in Nassau, Bahamas, teilnehmen wird, das von Capital Event Management Ltd bekanntgegeben wurde und sich auf die Erbringung von Investor-Relations-Dienstleistungen für das Unternehmen bezieht.



Das Unternehmen freut sich, am CEM AlphaNorth Capital Event teilzunehmen und die Gelegenheit zu haben, seine jüngsten Erfolge zu präsentieren und zukünftige Pläne mit Investoren zu diskutieren. Die Mission von Aduro, einen bedeutenden Wert aus seinen Technologieplattformen freizusetzen und die Kunststoffindustrie durch nachhaltige und umweltfreundliche Lösungen zu revolutionieren, steht weiterhin im Vordergrund unseres Handelns, und das Team von Aduro freut sich, unsere Fortschritte und Zukunftspläne mit der Investorengemeinschaft zu teilen.

Das Unternehmen freut sich außerdem, bekanntzugeben, dass es seine Vereinbarung mit Arrowhead über Marketing und Anlegerbeziehungen verlängert hat. Arrowhead wird seine Dienstleistungen für eine weitere Laufzeit vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024 anbieten. Die Laufzeit verlängert sich automatisch um jeweils sechs Monate, sofern sie nicht von einer der Parteien mit einer Frist von 30 Tagen schriftlich gekündigt wird. Die Barvergütung für die Dienstleistungen während der verlängerten Laufzeit beträgt 50.000 USD, wobei 25.000 USD am Tag der Vertragsverlängerung und 25.000 USD nach drei Monaten fällig werden. Arrowhead ist nicht mit dem Unternehmen verbunden und hält weder direkt noch indirekt eine Beteiligung an dem Unternehmen oder seinen Wertpapieren.

Arrowhead wird Aduro weiterhin bei seiner internationalen Kapitalmarktstrategie beraten und eng mit Aduro zusammenarbeiten, um ein umfassendes internationales Marketingprogramm für Investoren zu entwickeln und umzusetzen. Dazu gehören die Präsentation des Unternehmens auf der Arrowhead-Plattform, die Veröffentlichung unabhängiger Analysen, die gezielte Ansprache von Investoren, die Verbreitung von Unternehmensinformationen, Roadshows außerhalb von Geschäftsabschlüssen, Berichterstattung und strategische Beratung. Die Marketingdienstleistungen werden auf den Social-Media-Kanälen und -Plattformen von Arrowhead und der Plattform arrowhead.bid bereitgestellt.

Über Capital Event Management Ltd.

Capital Event Management Ltd , ("CEM") ist ein führender Anbieter von Möglichkeiten für Small-Cap-Investmentberater, Portfoliomanager, institutionelle Investoren und vermögende Privatpersonen, mit aufstrebenden Unternehmen in Kontakt zu treten, die auf der Suche nach Kapital und Unterstützung auf dem offenen Markt sind. Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in der Pflege einer exklusiven Investorendatenbank und einem Partnerfonds bei CEM Capital hat das Unternehmen die Vorarbeit geleistet, um es den Kunden leicht zu machen, Beziehungen aufzubauen, die etwas bewirken können. Der fünfsäulige Ansatz von CEM umfasst einen Partnerfonds, Zielveranstaltungen, virtuelle Treffen, Beratung für Führungskräfte und Beratungsdienste, die alle darauf ausgerichtet sind, wertvolle Erfahrungen zu bieten, die Kapital mit Chancen verbinden.

Arrowhead Business and Investment Decisions, LLC

Arrowhead Business and Investment Decisions LLC., ("Arrowhead") hat seinen Hauptsitz in New York City und wurde 2008 gegründet. Arrowhead berät börsennotierte Unternehmen in den Bereichen Investor Relations, Finanzkommunikation und Kapitalmarktstrategien. Als grenzüberschreitender Spezialist bietet Arrowhead Ideenfindung, Erkenntnisse und Unternehmenszugang zu einem internationalen Netzwerk institutioneller und privater Investoren. Durch Targeting, Recherche und Interaktion unterstützt Arrowhead Unternehmen und Investoren dabei, Chancen zu bewerten, Kontakte zu knüpfen, Informationen auszutauschen und Transaktionen durchzuführen.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens aktiviert die einzigartigen Eigenschaften von Wasser in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und geringen Kosten arbeitet - ein wegweisender Ansatz, der geringerwertige Rohmaterialien in Ressourcen des 21. Jahrhunderts umwandelt.

Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an:

Ofer Vicus, CEO

ovicus@adurocleantech.com

Abe Dyck, Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 604-362-7011

Arrowhead

Thomas Renaud, Managing Director

enquire@arrowheadbid.com

+1 212 619 6889

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die der Überzeugung, Erwartung oder Prognose des Unternehmens zufolge in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. In dieser Pressemitteilung enthalten die zukunftsgerichteten Aussagen unter anderem Erwartungen hinsichtlich der Umsetzung der fortgesetzten Marketing- und Investor-Relations-Dienstleistungen von Arrowhead und insbesondere die erwarteten Auswirkungen der vorgeschlagenen Marketingdienstleistungen, einschließlich der Steigerung des Bekanntheitsgrades des Unternehmens und seiner sich entwickelnden Technologien in den Vereinigten Staaten und international. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, sind zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantien für die zukünftige Performance, und dementsprechend sollte aufgrund der darin enthaltenen Unsicherheit kein unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem, dass die Marketing-Dienstleistungen nicht wie erwartet erbracht werden, dass die Erbringung dieser Dienstleistungen nicht zu den erwarteten Ergebnissen führt, dass ungünstige Marktbedingungen vorherrschen und dass andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen, eintreten. Das Unternehmen hat weder die ausdrückliche Absicht noch die Pflicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.