Am Donnerstag, dem 11. Januar 2024, wurde der 3. Denns BioMarkt in Graz eröffnet. Damit umfasst die Denns BioMarkt Familie 35 Märkte in Österreich. Auch im neuen Markt in Graz werden die Denns Kund*innen die größte Biovielfalt in Österreich einkaufen können. 100 % gentechnikfrei und 100 % pestizidfrei, alles, was sie für ein nachhaltigeres Leben voller...

