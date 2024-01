Die European Pallet Association e.V. (EPAL) hat am 01.01.2024 die EPAL Europalette QR als neues Produkt in den offenen EPAL Palettenpool eingeführt. Die neue EPAL Europalette QR ist auf den rechten Eckklötzen mit einem individuellen QR-Code gekennzeichnet und ermöglicht so die einfache Integration in digitale Prozesse der Waren- und Palettenlogistik. Foto © EPAL Mit der...

Den vollständigen Artikel lesen ...