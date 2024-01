EQS-News: Thoma Bravo / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

Übernahmeangebot erfolgreich: Thoma Bravo sichert sich rund 98% des Grundkapitals von EQS



Übernahmeangebot erfolgreich: Thoma Bravo sichert sich rund 98% des Grundkapitals von EQS Thoma Bravo hat sich einen Anteil von 98% an der EQS Group AG gesichert

Alle Angebotsbedingungen sind eingetreten

Vollzug der Transaktion voraussichtlich am 2. Februar 2024

Freiverkehrsnotiz der EQS-Aktien wird unmittelbar nach Vollzug des Angebots beendet MÜNCHEN, Deutschland, und LONDON, Großbritannien - 17. Januar 2024 - Die Annahmefrist für das öffentliche Übernahmeangebot (das "Angebot") der Pineapple German Bidco GmbH ("Bidco"), eine Holdinggesellschaft, die von Fonds kontrolliert wird, die von Thoma Bravo, L.P. verwaltet und/oder beraten werden (zusammen "Thoma Bravo"), an die Aktionäre der EQS Group AG ("EQS") ist am 12. Januar 2024 um 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) abgelaufen. Im Zusammenhang mit dem Angebot hat sich Thoma Bravo eine Beteiligung von insgesamt ca. 98% des Grundkapitals von EQS gesichert. Dieser Anteil umfasst alle Aktien, für die das Angebot angenommen wurde, am Markt erwor- bene Aktien und die Aktien der teilweisen Rückbeteiligung von Achim Weick, CEO und Gründer von EQS. Darüber hinaus wird Thoma Bravo nach Vollzug des Angebots eine 10-prozentige Kapitalerhöhung von EQS zeichnen.

"Wir freuen uns über den nächsten Meilenstein in unserer Partnerschaft mit EQS und darauf, nun offiziell partnerschaftlich zusammenzuarbeiten. Die hohe Annahmequote ist ein enormer Erfolg für unsere erste Übernahme in Deutschland", sagte Irina Hemmers, Partnerin bei Thoma Bravo. "Gemeinsam mit Achim Weick und dem gesamten Team von EQS wollen wir ihre Plattform zu einem pan- europäischen Compliance-Champion weiterentwickeln. Dazu arbeiten wir gemeinsam mit EQS daran, für die Megatrends Digitalisierung, Regulierung und Nachhaltigkeit hochmoderne Softwarelösungen zu entwickeln." "Wir beginnen ein neues Kapitel in unserer Unternehmensgeschichte. In den vergangenen Jahren sind wir gewachsen und haben EQS als ein führendes RegTech-Unternehmen etabliert - jetzt freuen wir uns auf die nächsten Schritte unserer Entwicklung. Die ausgewiesene Software-Expertise und die Leidenschaft für transformative Technologien macht Thoma Bravo für uns zum idealen Partner", sagte Achim Weick. "Mit unseren Softwarelösung schaffen wir Transparenz und stärken die Integrität von Unternehmen. So ermöglichen wir es unseren Kunden, das Vertrauen aller Stakeholder an den Kapitalmärkten zu gewinnen und zu erhalten - ein unschätzbarer Wert für Unternehmen." Mit Ablauf der Annahmefrist sind alle Angebotsbedingungen, einschließlich behördlicher Genehmi- gungen, eingetreten. Es wird keine weitere Annahmefrist geben. Die Abwicklung des Angebots wird für den 2. Februar 2024 erwartet. EQS und Thoma Bravo haben vereinbart, dass der Vorstand von EQS unmittelbar danach die Beendigung der Einbeziehung der EQS-Aktien in den Handel im Freiverkehr veranlassen wird. Ein gesondertes Delisting-Angebot wird nicht erforderlich sein. Das Delisting wird voraussichtlich im 2. Quartal 2024 wirksam werden. EQS-Aktionäre, die das Angebot bis zum Ende der Annahmefrist angenommen haben, werden voraussichtlich bis zum 2. Februar 2024 über ihre Depotbanken die Zahlung des Angebotspreises erhalten. Über Thoma Bravo Thoma Bravo ist einer der größten Softwareinvestoren der Welt mit einem verwalteten Vermögen von rund 134 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. September 2023). Mit Private-Equity-, Growth-Equity-und Kreditstrategien investiert das Unternehmen in wachstumsorientierte, innovative Unternehmen, die in den Bereichen Software und Technologie tätig sind. Thoma Bravo nutzt seine fundierte Branchenkenntnis und bewährten strategischen und operativen Fähigkeiten, um gemeinsam mit seinen Portfoliounternehmen praxisbewährte Best-Practice-Methoden im operativen Geschäft zu implemen- tieren und Wachstumsinitiativen voranzutreiben. In den vergangenen 20 Jahren hat das Unternehmen mehr als 455 Unternehmen mit einem Unternehmenswert von über 255 Milliarden US-Dollar erworben oder in sie investiert - darunter Investitionen mit und ohne beherrschenden Einfluss. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Chicago, London, Miami, New York und San Francisco. Weitere Informationen finden Sie unter www.thomabravo.com.

+49 171 86 56 941

anna.sperber@fgsglobal.com Niels Schlesier

+49 162 26 27 473

niels.schlesier@fgsglobal.com U.S. Megan Frank

+1 212 731-4778

mfrank@thomabravo.com Liz Micci

+1 347 675 2883

Liz.micci@fgsglobal.com

Rechtlicher Hinweis Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines An- gebots zum Verkauf von EQS-Aktien oder anderen Wertpapieren. Diese Veröffentlichung kann Aussagen über Thoma Bravo und/oder EQS und/oder eines ihrer verbun- denen Unternehmen enthalten, die "zukunftsgerichtete Aussagen" sind oder sein können, d. h. Aus- sagen über Prozesse, die in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit stattfinden. Zu den zukunfts- gerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen, die typischerweise Wörter wie "suchen", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "fortsetzen", "werden", "können", "sollten", "wür- den", "könnten" oder andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung enthalten. Zukunftsgerichtete Aussa- gen beruhen naturgemäß auf aktuellen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen und sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten oder auch nicht eintreten können und von denen viele außer- halb der Kontrolle von Thoma Bravo, EQS und/oder der mit ihr verbundenen Unternehmen liegen. Thoma Bravo und EQS weisen darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für das Eintreten solcher zukünftiger Ereignisse oder zukünftiger Leistungen darstellen. Jede zukunftsgerich- tete Aussage bezieht sich nur auf das Datum dieser Ankündigung. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt Thoma Bravo keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.



