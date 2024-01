Zürich - Das Startup Cada begleitet Einzelpersonen und Paare einfühlsam auf ihrem Weg zum Kinderwunsch. Das leicht zugängliche, moderne Behandlungskonzept stellt das ganzheitliche Patientenerlebnis in den Vordergrund. Im Dezember 2023 hat Cada seine Praxis und das dazugehörige Diagnostische Labor in Zürich eröffnet. In diesem Jahr wird die Cada Klinik an bester Lage in Zürich ihre Türen öffnen. Etwa jedes sechste Paar in der Schweiz hat Schwierigkeiten, ...

