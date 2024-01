© Foto: picture alliance / CFOTO



Nach der Rallye am Dienstag steht die AMD-Aktie vor einem neuen Allzeithoch. Analysten sehen kräftiges Aufholpotenzial gegenüber dem Rivalen Nvidia.AMD-Aktien stiegen am Dienstag um mehr als acht Prozent auf den höchsten Schlusskurs seit ihrem Rekordhoch im November 2021. Für Optimismus sorgt die Erwartung, dass die Nachfrage nach den KI-Chips des Unternehmens von Tech-Riesen wie Microsoft, Google und OpenAI weiter anziehen wird. Tom O'Malley, Analyst bei Barclays, erhöhte sein Kursziel für AMD von 120 auf 200 US-Dollar und sagte, dass AMD in diesem Jahr vier Milliarden US-Dollar mit KI-Chips umsetzen könnte. O'Malley, der die Aktie mit "Buy" einstuft, verwies auf die starke …