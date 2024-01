Vier Jahre lang war der Absatz des französischen Autobauers rückläufig. Doch nun hat das ein Ende - in 2023 hat RENAULT wieder mehr Autos verkauft. Die Flaggschiffmarke des Konzerns, RENAULT, die mehr als zwei Drittel des Konzernabsatzes ausmacht, verzeichnete einen Anstieg um 9,4 % auf rund 2,2 Mio. Fahrzeuge, die Billigmarke Dacia legte um 14,7 % zu. Der Konzern steckt in einer umfassenden Umstrukturierung, zu der auch die Ausgliederung des E-Auto-Geschäfts Ampere gehört. Die Sparte soll in der ersten Hälfte 2024 an die Börse gebracht werden. Für 2023 peilt der Autobauer eine Marge am oberen Rand der Spanne von 7 bis 8 % an. Das ist zu schaffen!



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



