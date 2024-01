Fehlende Wettbewerbsfähigkeit sorgte bei Meyer Burger 2023 für Millionenverluste. Das Unternehmen will deshalb die Solarmodulproduktion in Deutschland schließen, sofern die Politik keine Unterstützung wie den Resilienzbonus anbietet. Die Solarzellenproduktion soll vorerst bleiben und den Aufbau der US-Produktion unterstützen. Solarproduzent Meyer Burger erwägt eine Beendigung der Modulproduktion in Deutschland. Wie das Unternehmen mitteilte, will es sich stattdessen auf die integrierte Produktion ...

