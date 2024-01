Die Cicor Technologies ist ein führender Anbieter von elektronischen Komplettlösungen mit strategischem Fokus auf die Märkte Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (18% des Umsatzes '22), Industrie (38%) und Medizin (24%). Die kürzlich bekannt gegebene Partnerschaft mit der französischen Clayens-Gruppe kombiniert komplementäre Stärken, um den Kunden im Medizintechnikmarkt innovative und qualitativ hochwertige CDMO-Lösungen aus einer Hand anzubieten, wie z.B. intelligente Arzneimittelverabreichungssysteme. Vor diesem Hintergrund veranstaltet AlsterResearch am 23. Januar von 10-15 Uhr eine Online-Konferenz zum Thema Gesundheitspflege. Cicor Technologies wird um 10 Uhr durch den CEO Alexander Hagemann und den CFO Peter Neumann repräsentiert. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2024-01-23-10-00/CICN-SW zur Verfügung gestellt.





