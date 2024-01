ROM (dpa-AFX) - Die italienische Regierung hat den milliardenschweren Verkauf des Festnetzes vom Telekomkonzern Tim (ehemals Telecom Italia ) an den US-Finanzinvestor KKR abgenickt. Die Regierung unter Premierministerin Georgia Meloni verzichtete darauf, ihr Vetorecht gemäß des sogenannten Golden-Power-Gesetzes zu nutzen, wie Tim am Mittwoch in Rom mitteilte. Die Regierung habe entschieden, dass die gemachten Zugeständnisse den Schutz der strategischen Interessen Italiens gewährleisteten.

KKR (Kohlberg Kravis Roberts) hatte vergangenes Jahr für das Festnetz des ehemaligen italienischen Staatsmonopolisten ein Angebot auf den Tisch gelegt, welches das Netz laut Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg mit rund 22 Milliarden Euro bewertet. Der italienische Staat würde über das Finanzministerium bei Abschluss der Übernahme einen Anteil von bis zu 20 Prozent erhalten, um weiter Aufsicht über das Netz ausüben zu können.

Tim will angesichts gestiegener Zinsen mit dem Verkauf seine Schuldenlast senken. Der Abschluss wird nach früheren Angaben für Sommer dieses Jahres angepeilt./men/mne/mis