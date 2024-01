HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Drägerwerk nach der Veröffentlichung vorläufiger Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern habe im vierten Quartal ein starkes Betriebsergebnis (Ebit) erzielt, schrieb Analyst Alexander Galitsa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Indes erschienen die Aktien zwar unambitioniert bewertet, doch der zu konservative Ausblick auf die Ebit-Marge dürfte einer Neubewertung entgegenstehen. Dieser erwecke den Eindruck eines völligen Mangels an Berechenbarkeit der Geschäftsentwicklung./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2024 / 08:11 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2024 / 08:12 / MEZ





ISIN: DE0005550636

