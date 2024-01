München (ots) -Auch in dieser Woche gibt Moderator Kai Pflaume fünf Prominenten-Teams bei "Wer weiß denn sowas?" jede Menge Grund zum Grübeln. Bei der Beantwortung von verblüffenden Fragen wie dieser, greifen den Stars zum Glück die Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton gewohnt engagiert unter die Arme:Wie soll in der Esslinger Innenstadt dafür gesorgt werden, dass Radfahrer nicht auf dem Bürgersteig fahren?a) Ein ferngesteuerter Plastikhund bellt die Radfahrer an.b) Der Bürgersteig ist so bemalt, als wäre er mit Glassplittern übersät.c) Laserschranken lösen einen Wasserstrahl aus.Folgende Rate-Duelle erwarten die Zuschauer in dieser Woche:· Spree-Duell: In der Krimireihe "Jenseits der Spree" spielten Jürgen Vogel und Lea Zoë Voss 2021 Vater und Tochter. Nun gibt's ein Wiedersehen der beiden Schauspieler beim fröhlichen Wettraten.· Wissenschafts-Duell: Mit dem ersten Foto von "Sagittarius A*", dem schwarzen Loch im Herzen der Milchstraße, startete die Astrophysikerin Dr. Sibylle Anderl 2022 das BR-Magazin "Space Night science". Die Daten für das Sensationsbild hatte das "EHT", ein weltweites Netzwerk von Radioteleskopen, aufgezeichnet. Einer der "Väter des EHT" - der Radioastronom Prof. Dr. Heino Falcke - tritt zum Rateduell an.· Spaßvogel-Duell: Rick Kavanian war gerade im Vierteiler "Club Las Piranjas" zu erleben. Im "Wer weiß denn sowas?"-Studio trifft er auf Atze Schröder, der mit blauer Pilotenbrille und Minipli ab Februar als "Der Erlöser" auf Tournee geht.· Köche-Duell: Sternekoch Christian Rach wurde als Restauranttester bekannt und urteilt heute als Juror bei "Grill den Henssler". Beim Wettraten tritt er gegen den Sternekoch, TV-Koch und Hotelier Alexander Herrmann an. Das wird ein köstlicher Wettstreit.· Talkshow-Duell: Ihr Spielfeld ist der gepflegte Talk am Freitagabend - In Hamburg ist Hubertus Meyer-Burckhardt einer der Gastgeber der "NDR-Talkshow", in Bremen stellt Giovanni di Lorenzo den Gästen bei "3nach9" die Fragen. Wer von beiden kann bei "Wer weiß denn sowas?" mit den richtigen Antworten überzeugen.Die Rate-Duelle im Überblick:Montag, 22. Januar Jürgen Vogel / Lea Zoë VossDienstag, 23. Januar Prof. Dr. Heino Falcke / Dr. Sibylle AnderlMittwoch, 24. Januar Rick Kavanian / Atze SchröderDonnerstag, 25. Januar Christian Rach / Alexander HerrmannFreitag, 26. Januar Hubertus Meyer-Burckhardt / Giovanni di LorenzoHätten Sie gewusst, dass ...in der Esslinger Innenstadt ein ferngesteuerter, bellender Plastikhund dafür sorgen soll, dass Radfahrer nicht auf dem Bürgersteig fahren?"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowasPressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion, Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5693630