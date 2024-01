Am Mittwoch ist die Aktie von Vonovia unter vielen Verlierern einer der größten. Ein Analyst sieht aber dennoch positive Signale und traut dem Wert ein zweistelliges Kurswachstum zu. Mit einem Wert von 26,55 Euro und einem damit verbundenen Minus von 2,68 Prozent startete der Immobilienkonzern Vonovia als einer der Verlierer im DAX in den Mittwoch. Dabei befand sich der Kurs zuletzt zwischenzeitlich wieder in einer Aufwärtsbewegung. Seit einem Tief ...

