Der DAX (WKN: 846900) hat eine wechselhafte Woche hinter sich. Obwohl am Mittwoch der Sprung auf ein neues Rekordhoch gelang, gab es unter dem Strich leichte Abgaben. Der deutsche Leitindex büßte knapp 70 Punkte ein und schloss -0,36% tiefer mit 18.704 Punkten. Zu den Top-Performern gehörten die Papiere von Commerzbank und Vonovia, am DAX-Ende landeten Siemens und Brenntag. Steigt der Markt in der neuen Woche erstmals über 19.000 Punkte? Im Vorfeld ...

