Die Brenntag SE-Aktie verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg im XETRA-Handel, mit einem Plus von 1,7 Prozent auf 65,64 EUR. Trotz eines Umsatzrückgangs von 11,59 Prozent im letzten Quartal zeigt sich das Wertpapier widerstandsfähig. Der Chemiekalienhändler erwirtschaftete einen Umsatz von 4,00 Milliarden EUR, verglichen mit 4,53 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie sank von 1,40 EUR auf 0,98 EUR.

Analysten optimistisch für die Zukunft

Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 2,14 EUR, was eine leichte Steigerung gegenüber den 2,10 EUR des Vorjahres darstellt. Das durchschnittliche Kursziel wird von Analysten auf 79,70 EUR festgesetzt, was ein erhebliches Wachstumspotenzial impliziert. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Gewinn je Aktie von 5,01 EUR erwartet, was das Vertrauen der Experten in die [...]

