Zurich Commercial Insurance Germany startet mit neuer Vertriebsführung ins Jahr: Dr. Dennis Fleischer wird ab März neuer Vertriebschef des Unternehmens. Zum gleichen Zeitpunkt übernimmt zudem Jan Wasserfuhr die Rolle des Head of Customer Relationship Management. Dr. Dennis Fleischer übernimmt zum 01.03.2024 als Head of Customer & Distribution Management (C&DM) die Leitung des Vertriebs bei Zurich Commercial Insurance Germany. Er folgt in dieser Rolle auf Johann Worm, der innerhalb von C&DM eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...