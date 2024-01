Paris / London - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch ihre Abwärtsbewegung fortgesetzt. Mässige Vorgaben der Wall Street und enttäuschende chinesische Konjunkturdaten belasteten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank am Mittag um 0,98 Prozent auf 4403,04 Punkte. Auch an den grossen Länderbörsen ging es stärker nach unten. Der französischen Cac 40 verlor 1,11 Prozent auf 7315,66 Punkte, während der britische FTSE 100 um 1,52 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...