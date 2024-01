© Foto: Mit freundlicher Genehmigung von Tesla, Inc.



Tesla hat die Preise für sein Model Y in Deutschland reduziert, nachdem es im Jahr 2023 die Position als meistverkauftes Elektroauto an Volkswagen verloren hatte. Diese Preissenkung erfolgt eine Woche nachdem der Autohersteller die Preise für sein Model 3 und Model Y in China gesenkt hatte. Das Model Y Long Range und das Model Y Performance werden nun um 5.000 Euro günstiger angeboten, mit neuen Preisen von 49.990 Euro (54.340 US-Dollar) beziehungsweise 55.990 Euro. Dies entspricht einer Preisreduzierung von neun Prozent bzw. 8,1 Prozent. Auch der Preis für das heckgetriebene Model Y wurde um 1.900 Euro oder 4,2 Prozent auf 42.990 Euro gesenkt. Laut dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) wird …