© Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Hendrik Schmidt



Der Solarkonzern Meyer Burger leidet unter den Billigimporten aus China und könnte sich aus Deutschland zurückziehen. Die Aktie bricht markant ein und zieht die deutschen Konkurrenten mit nach unten.Meyer Burger hat fast die Hälfte an Marktwert verloren, nachdem der Schweizer Solarmodulhersteller angekündigt hatte, eine Produktionsstätte in Deutschland möglicherweise zu schließen und in die USA zu verlagern. Die Preise für Solarmodule in Europa sind im vergangenen Jahr eingebrochen, nachdem chinesische Produkte den Markt überschwemmt hatten. Dieses "Dumping" bedeute, dass es in Europa keinen fairen Markt gebe, sagte Vorstandschef Gunter Erfurt in einer Telefonkonferenz. Die von Indien …