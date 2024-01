Bernd Wünsche (Gurupress.de) - BioNTech ist auf dem Weg nach unten. Auch am Mittwoch ging es um gut -1 % abwärts. Die Aktie hält mittlerweile bei etwa 90 Euro an. Hier könnte sich eine Untergrenze finden, meinen Beobachter und Analysten. Die Notierungen allerdings sind so schwach, dass aktuell selbst ein weiterer Kursverlust wohl die wenigsten noch überraschen würde. BioNTech: Es geht so weiter! Derzeit ist die Aktie in den vergangenen fünf Handelstagen um -8 % nach unten gerutscht. Das ist inzwischen wieder ein klares Statement vom Markt. Zwischenzeitlich hatte es so ausgesehen, als würde die Aktie noch einmal versuchen können, die wichtige Hürde bei 100 Euro zu überwinden. Die Chartanalysten wissen zweifellos, dass der Titel aktuell fast auf dem niedrigsten Niveau der vergangenen 12 Monaten notiert. Das bedeutet: Wer in den vergangenen 12 Monaten gekauft hat, wird in der Regel im Minus stehen. Das kann den Verkaufsdruck bei dieser Aktie deutlich erhöhen. Nur im Herbst 2022 testete BioNTech einmal deutlich niedrigere Kursniveaus aus. Nun sieht es auch wirtschaftlich betrachtet nicht mehr sehr gut aus. Das Unternehmen wird auf Basis der aktuellen Kursschätzungen am Markt mit einem Wert beim KGV in Höhe von gut 60 bewertet. Das ist ein KGV, das 10mal höher liegt - oder noch etwas mehr - als dies in früheren Jahren des laufenden Jahrzehnts zu den Hoch-Phasen des Corona-Ausbruchs der Fall war. Die Analysten, die sich mit dem Wert beschäftigen, scheinen darin kein Problem zu sehen. Der Titel wird dort noch mit einem Plus von gut 30 % bewertet. Dies wären also am Ende Kursziele in Höhe von fast 120 Euro. Die Aktie bleibt im Rennen um einen Aufwärtstrend dennoch weit hinter den Erwartungen der Analysten zurück! Impulse lassen noch auf sich warten. Erst im März gibt es neue Zahlen aus Mainz. Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre BioNTech-Analyse von 17.01. liefert die Antwort: Wie wird sich BioNTech jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur BioNTech Aktie BioNTech: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

