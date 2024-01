EQS-Ad-hoc: Homes & Holiday AG / Schlagwort(e): Personalie

Homes & Holiday AG: Aufsichtsrat beruft Manuel Reitmeier zum neuen Alleinvorstand und bedankt sich herzlich beim ausscheidenden Gründer Joachim Semrau



17.01.2024 / 13:31 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Homes & Holiday AG: Aufsichtsrat beruft Manuel Reitmeier zum neuen Alleinvorstand und bedankt sich herzlich beim ausscheidenden Gründer Joachim Semrau München/Palma de Mallorca, 17. Januar 2024. Der Aufsichtsrat der Homes & Holiday AG (ISIN: DE000A3E5E63) hat Manuel Reitmeier zum neuen Alleinvorstand bestellt. Manuel Reitmeier verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Führung von börsennotierten Unternehmen und leitet bereits seit rund 2,5 Jahren das Finanzressort der Homes & Holiday Gruppe. Der planmäßige Generationswechsel erfolgt mit Ende des Vertrages mit dem bisherigen Alleinvorstand Joachim Semrau. Der Gründer der Homes & Holiday Gruppe wird dem Unternehmen auch weiterhin eng verbunden bleiben und beratend zur Verfügung stehen. Mit der Tochtergesellschaft Porta Mallorquina gehört die Homes & Holiday Gruppe zu den führenden Immobilienmaklern auf Mallorca und den gesamten Balearen. Joachim Semrau hatte im Jahr 2005 die Porta Mallorquina - heute das Herzstück der Gruppe - als erstes auf Ferienimmobilien spezialisiertes Franchisesystem gegründet und zu einem der Top-Immobilienmakler auf Mallorca und den gesamten Balearen weiterentwickelt. Der Aufsichtsrat der Homes & Holiday AG bedankt sich herzlich für seine geleistete Arbeit, seine Leidenschaft sowie sein langjähriges Engagement und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute und Gesundheit. Kontakt

Homes & Holiday AG // Ludwigstraße 8 // 80539 München // https://www.homes-holiday.com Investor Relations & Presse

Fabian Lorenz // Tel. +49 221 29 83 15 88 // ir@homes-holiday.com Über die Homes & Holiday AG

Die Homes & Holiday AG (ISIN: DE000A3E5E63) mit Sitz in München hat sich als erstes Franchisesystem auf Ferienimmobilien spezialisiert. Innerhalb eines integrierten Geschäftsmodells bietet die börsennotierte Gruppe alle Dienstleistungen vom klassischen Maklergeschäft, Ferienvermietung bis Property Management (über externe Dienstleister) an. Dabei konzentriert sich die Gruppe mit ihren Standorten auf den Kernmarkt Mallorca und die gesamten Balearen, Europas attraktivste Märkte für Ferienimmobilien. Dort gehört das Tochterunternehmen Porta Mallorquina (porta-mallorquina.de) zu den führenden Immobilienmarklern und auf portaholiday.de stehen über 6.000 Objekte für die Buchung des nächsten Traumurlaubs zur Auswahl.



Ende der Insiderinformation



17.01.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com