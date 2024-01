Zürich - Die Zahl der Genossenschaften in der Schweiz ist in den letzten Jahren leicht gesunken. Ein Teilsektor erlebt aber besonderen Zuwachs - der Wohnungsbau. Zu diesem Schluss kommt eine am Mittwoch veröffentlichte Studie des Genossenschaftsverbands Idée Coopérative. Die Rechtsform, in der Mitglieder gemeinsame wirtschaftliche Interessen verfolgen und Personen vor Gewinn stellen, macht hierzulande zwar nur ein Bruchteil aller Unternehmen aus. ...

