© Foto: picture alliance



Bereits in den vergangenen Handelstagen ist die Evotec-Aktie unter Druck geraten. Heute crasht sie schließlich um knapp sechs Prozent auf ein neues Mehrjahrestief von 14,10 Euro. Was ist passiert?Der Rücktritt des bisherigen Vorstandsvorsitzenden Werner Lanthaler zu Beginn des Jahres und insbesondere seine Aktientransaktionen haben am Markt das Vertrauen in die Aktie erheblich erschüttert. Das Manager Magazin berichtete am Wochenende über weitere Einzelheiten zu Lanthalers Geschäften. Anfang des Jahres informierte Evotec über Lanthalers Aktiengeschäfte mit Evotec-Aktien aus dem Jahr 2021. Normalerweise müssen solche Transaktionen innerhalb weniger Tage gemeldet werden. Auf die nicht …