© Foto: Peter Kneffel/dpa



Der Rückversicherer Munich Re rechnet mit einer glänzenden Zukunft, nicht zuletzt dank dem riesigen Wachstumsmarkt China.Munich Re, der weltweit größte Rückversicherer, zeigt sich trotz der globalen geopolitischen Herausforderungen zuversichtlich und auf Wachstumskurs. Vorstandschef Joachim Wenning zeigt sich optimistisch hinsichtlich der Geschäftsaussichten für die Jahre 2024 und 2025, die er am Dienstagabend in München als "insgesamt ziemlich hell" beschrieb. Bereits gegen Ende des letzten Herbstes hatte der weltgrößte Rückversicherer das Gewinnziel für 2023 von vier auf 4,5 Milliarden Euro erhöht und strebt für 2024 eine weitere Steigerung auf etwa fünf Milliarden Euro an. Diese …