Gegenüber 2022 stieg die Zahl der Neuzulassungen nur geringfügig, um fast 56.000 Fahrzeuge. Wegen des Wegfalls der Förderung rechnen die Marktforscher von EUPD Research in den nächsten Monaten gar mit einem Rückgang.Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland fast 527.000 Elektroautos (BEV) neu zugelassen, ein Plus von gerade einmal etwa 56.000 Fahrzeugen gegenüber 2022. Das meldet das Marktforschungsunternehmen EUPD Research unter Bezug auf Zahlen des Kraftfahrbundesamtes. Die Zahl der Neuzulassungen reicht bei weitem nicht aus, um das Ziel der Bundesregierung von 15 Millionen Elektroautos bis ...

