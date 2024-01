© Foto: Sebastian Gollnow/dpa



In der von Inflation geplagten Restaurantbranche erleben Fast-Food-Unternehmen einen Aufschwung. Restaurantketten wie McDonald's und Domino's setzen auf aggressive Wachstumspläne, um größere Marktanteile zu erlangen.Angesichts steigender Preise wenden sich viele Verbraucher günstigeren Alternativen zu, was die Umsätze der Fast-Food-Ketten im Vergleich zu gewöhnlichen Restaurants schneller wachsen lässt. Restaurant Brands, zu dem auch Burger King gehört, kündigte an, seinen größten US-Franchisenehmer, die Carrols Restaurant Group, zu übernehmen. Dies ist Teil eines umfassenderen Umstrukturierungsplans zur Steigerung des Umsatzwachstums und der Rentabilität. Insgesamt plant das Unternehmen, …