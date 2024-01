Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - BioNTech ist weiterhin auf dem Weg nach unten. Am Mittwoch ging es für den Titel nun um -2,1 % abwärts. Die Aktie hat aktuell keine Chance mehr, so der Eindruck, schnell doch noch auf die wichtige Hürde von 100 Euro zuzugehen. Sie hat keine Kraft. Der Titel bringt aus wirtschaftlicher Sicht keine Dynamik mehr an den Markt: Es fehlen Meldungen, wonach es mit dem Umsatz im neuen Jahr doch bergauf gehen könnte. Umsatz und Erträge zu schwach Der Mainzer Konzern setzt jetzt auf die mRNA-Technologie für die Krebs-Bekämpfung. Vergebens wohl - für das laufende Jahr. Die Erträge werden auf 438 Millionen Euro taxiert. Das ergibt ein KGV von knapp 59! Diese Rechnung berücksichtigt den Marktwert von 21,7 Mrd. Euro - die Aktie wäre rechnerisch sogar zu hoch bewertet. Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre BioNTech-Analyse von 17.01. liefert die Antwort: Wie wird sich BioNTech jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur BioNTech Aktie BioNTech: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

