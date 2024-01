Bekanntlich hat Tesla seinen Status als größter Hersteller von Elektroautos weltweit bekanntlich verloren, nachdem die chinesische Konkurrenz in Form von BYD im vergangenen Quartal mehr E-Autos an die Frau und den Mann bringen konnte. Nun bröckelt es auch hierzulande und bei den E-Auto-Zulassungen zieht ausgerechnet Volkswagen vorbei an die Spitze.Anzeige:Wie der "Spiegel" unter Verweis auf Informationen des Kraftfahrtbundesamtes berichtet, konnte Volkswagen seine Auslieferungen von E-Autos im Jahr 2023 um knapp zwölf Prozent bis auf 70.628 ...

