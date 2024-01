München (ots) -Spielverderber ALBA? Per Günther hat den "besonderen Reiz" des deutschen Basketball-Klassikers (Donnerstag, ab 19.30 Uhr live) ALBA Berlin (Tabellen-Siebzehnter) gegen den FC Bayern München in der EuroLeague schnell ausgemacht. "Sie können die Playoff-Tür für den FC Bayern fast zumachen. München ist schon jetzt mit dem Rücken zur Wand", sagt der MagentaSport-Experte in der neuen Podcast-Ausgabe "Abteilung Weltmeister". Dem FC Bayern mit aktuell 8 Siegen nach 21 Spielen noch "den Ast in die Speichen zu stecken - ja, da gibt man nochmal mehr Gas." In München lebt die Hoffnung, die erstmals in dieser Saison stattfindenden "Playins" noch zu erreichen - dafür muss mindestens der 10. Platz her, 3 Siege fehlen aktuell. Verlieren in Berlin demnach verboten. FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß sieht die Zusammenarbeit mit Trainer Pablo Laso auf "viele, viele Jahre" ausgelegt: "Er soll hier was entwickeln, ein Projekt entwickeln. Wir stellen die Infrastruktur her und die Mannschaft hoffentlich. Und er muss das Beste daraus machen." Das Dream-Team Per Günther und Benni Zander berichten vom deutschen Duell in Berlin.Nachfolgend die Stimmen und Clips zum deutschen Duell in der EuroLeague - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. ALBA gegen den FC Bayern wird am Donnerstag als Einzelspiel ab 19.30 Uhr bei MagentaSport gezeigt. Bereits ab 19 Uhr startet die EuroLeague-Konferenz mit 4 weiteren Partien. Michael Körner und Experte Alex Vogel kommentieren und analysieren alle Spiele.Die neue "Abteilung Weltmeister-Ausgabe mit Benni Zander, Per Günther und Ulms Meistertrainer Anton Gavel liegt vor. Gesprochen wurde natürlich auch über ALBA gegen den FC Bayern.Die neue Folge gibt's auch hier: https://abteilungbasketball.podigee.io/episodesMagentaSport-Experte Per Günther zu ALBA Berlin als Vorletzter: "Es geht darum, dass ich die Jungs etwas beweisen wollen. Es geht nicht spurlos an ihnen vorbei. Sie kämpfen mitunter wie die Löwen, freuen sich über Siege - sei es nun der vierte oder fünfte."Günther zum Duell der ewigen Rivalen, mit Berlins Rolle als potenzieller Spielverderber: "Sie können die Playoff-Tür für den FC Bayern fast zumachen. München ist schon jetzt mit dem Rücken zur Wand. Das sorgt schon mal für einen besonderen Reiz." Auch für die ALBA-Spieler, für die nicht mehr viel auf dem Spiele stehe. Aber dem FC Bayern noch "den Ast in die Speichen zu stecken - ja, da gibt man nochmal mehr Gas. Müsste man nicht machen. Aber macht man gerne. Das sind so 2 oder 3 Prozent, die werden bei ALBA auf jeden Fall mitschwingen."Der FC Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat sich bei MagentaSport zum Trainer Pablo Laso geäußert, dessen Verpflichtung zum Saisonstart ihn richtiggehend glücklich gemacht hatte: "Ich hoffe, dass er viele, viele Jahre beim FC Bayern arbeitet, weil er soll hier was entwickeln, ein Projekt entwickeln. Wir stellen die Infrastruktur her und die Mannschaft hoffentlich. Und er muss das Beste daraus machen."Basketball live bei MagentaSportDonnerstag, 18.01.2024EuroLeague - 22. SpieltagAb 18.15 Uhr: Anadolu Istanbul - FC BarcelonaAb 18.45 Uhr: Roter Stern Belgrad - Baskonia Vitoria-GasteizAb 19.00 Uhr: Die Konferenz der EuroLeagueAb 19.30 Uhr: ALBA Berlin - FC Bayern MünchenAb 20.00 Uhr: Olympiakos Piräus - Maccabi Tel AvivAb 20.15 Uhr: Bologna - VilleurbannePressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5694176