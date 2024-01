Sarnen - Auch die Obwaldner Kantonalbank (OKB) steht auf der Gläubigerliste der in Schieflage geratenen österreichischen Immobiliengruppe Signa. Die Forderungen belaufen sich auf 24,3 Millionen Franken. «Diverse Medien» hätten von einem Engagement der OKB «gegenüber einer in Schwierigkeiten geratenen Investorengruppe im Detailhandel und Immobilienbereich» berichtet, teilte die OKB am Mittwoch mit. Der Name des Kreditnehmers wird in dem Communiqué ...

