Tesla hat eine Woche nach ähnlichen Preissenkungen in China auch in Deutschland die Preise für sein Elektroauto Model Y gesenkt. Das sind keine guten Nachrichten für die Aktie, die daraufhin nachgibt. Das zeigt, wie beinhart der Wettbewerb in vielen Märkten ist. Kurzfristig versucht Tesla so mehr abzusetzen.Tesla hat die Preise für das Model Y Long Range und das Model Y Performance auf seiner Website um 5.000 Euro (oder etwa 5.400 Dollar) gesenkt, wie Barrons berichtet. Das sind mehr als acht Prozent ...

