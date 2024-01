Teilen: Am Rande des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos sagte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, in einem Bloomberg-Interview, sie sei "zuversichtlich, dass die Inflation das Ziel von 2,0% erreichen wird". Weitere Zitate Die Inflation ist nicht da, wo die EZB sie haben will. Aber sie ist auf dem richtigen Weg ...

