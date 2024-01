© Foto: Steve Helber - picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Steve Helber



Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmensdaten 07:00 Uhr, Schweiz: Richemont, Q3-Umsatz 08:00 Uhr, Irland: Flutter Entertainment, Q4-Umsatz 08:00 Uhr, Großbritannien: Sage Group, Q1-Umsatz 13:00 Uhr, USA: Fastenal, Q4-Zahlen 17:00 Uhr, USA: Intuit, Hauptversammlung 18:00 Uhr, USA: Micron Technology, Hauptversammlung USA: KeyCorp, Q4-Zahlen USA: First Horizon, Q4-Zahlen Konjunkturdaten 00:50 Uhr, Japan: Kernrate Maschinenbau 11/23 05:30 Uhr, Japan: Industrieproduktion 11/23 (endgültig) 06:30 Uhr, Niederlande: Arbeitslosenquote 12/23 08:00 Uhr, EU: Acea, Kfz-Erstzulassungen …