Teilen: USD/CAD verliert aufgrund einer Korrektur des US-Dollars an Boden - Der Anstieg der Rohölpreise bot dem Kanadischen Dollar Unterstützung - Die guten Daten zu den US-Einzelhandelsumsätzen könnten dem Greenback zu einem Anstieg verholfen haben - USD/CAD unterbricht seine am 11. Januar begonnene Gewinnsträhne und handelt am Donnerstag im ...

