Bayer baut sein Geschäftsmodell um. Eine Aufspaltung des Konzerns und ein umfassender Stellenabbau stehen in Zukunft an. Gute Nachrichten von Boeing. Der Flugzeughersteller kann einen Großauftrag über 150 737 Max Maschinen aus Indien für sich verzeichnen. Apple erhält eine Abfuhr von Netflix. Der Streamingdienst wird keine eigene App für das neue Vision Pro Headset anbieten.China zieht am Donnerstag erneut den asiatischen Handel tiefer. Die Verkäufe fokussieren sich vor allem auf die Onshore-Märkte, während Hongkong versucht, den ...

