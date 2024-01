EQS-News: SoWiTec group GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

Sonnenbühl, 18. Januar 2024 - Die SOWITEC group (SOWITEC), einer der führenden Entwickler von Erneuerbare-Energien-Projekten in den Bereichen Wind und Solar, gibt bekannt, dass die Restrukturierung ihrer 8 % Anleihe 2018/2026 (ISIN: DE000A2NBZ21) mit Vollziehung der Beschlüsse der Gläubigerversammlung vom 5. Dezember 2023 abgeschlossen ist. Die Anleihe ist nunmehr wieder an der Börse handelbar ist. Nachdem die 2. Gläubigerversammlung der Inhaber der Anleihe 2018/2026 am 5. Dezember 2023 allen Beschlussvorschlägen mit der erforderlichen qualifizierten Mehrheit der abgegebenen Stimmen zugestimmt hatte und die Beschlüsse bekannt gemacht worden waren, folgte die einmonatige Anfechtungsfrist gemäß § 20 Abs. 3 Satz. 1 SchVG. Da während dieser Frist keine Anfechtungsklage erhoben wurde, erfolgte nunmehr die Umsetzung der Beschlüsse und auf dieser Basis auch die Einbeziehung der Anleihe 2018/2026 in den Börsenhandel. Die Zahlung der Teilnahmevergütung an die Inhaber der Anleihe 2018/2026, die an der 2. Gläubigerversammlung am 5. Dezember 2023 teilgenommen und dies beantragt haben, ist wie angekündigt noch im Januar 2024 geplant. SOWITEC wird am 8. Mai 2024 die entsprechende Teilrückzahlung samt der aufgelaufenen Zinsen für den Teilrückzahlungsbetrag leisten. Die Zahlung des darauffolgenden Teilrück- und Zinszahlungsbetrags erfolgt am 8. November 2024 im Einklang mit § 4 (a) der angepassten Anleihebedingungen.



Über SOWITEC:

Als einer der führenden Projektentwickler für Erneuerbare Energien ist SOWITEC in 12 Ländern tätig mit Schwerpunkt auf den stark wachsenden Schwellen- und Entwicklungsländern. Mit über 110 Mitarbeitern deckt SOWITEC alle Bereiche der Solar- und Windkraft-Projektentwicklung ab: von der Planung und Konzeption, den Ertrags- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen, über die Baubetreuung, den Vertrieb und die Finanzierung bis hin zur technischen und kaufmännischen Betriebsführung von Wind- und Solarparks. Mehr als 60 von SOWITEC entwickelte Wind- und Solarprojekte mit fast 3.000 MW sind derzeit in acht Ländern in Betrieb.

