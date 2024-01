News von Trading-Treff.de Bei DAX, Nasdaq und Co. sehen wir derzeit nach sinkenden Kursen im Intradaybereich immer wie Erholungen von den Tagestiefs. Wer kurzfristig agiert kann aus dieser Situation durchaus einen Vorteil ziehen. Auch auf Aktienseite gesellen sich solche Chancen dazu. Gestern hat die Aktie von PayPal gezeigt, wie das geht. Bei Boeing in der Kursrückgang inzwischen in einem aus charttechnischer Sicht sehr interessanten Kursbereich ...

