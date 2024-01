LEAP ermöglicht es Banken, nahtlos und schnell auf die neueste Cloud-native Technologie von Temenos umzusteigen, die die neuesten Banking-Funktionen mithilfe von KI und einer standardisierten Methodik umfasst

GENF, Schweiz, Jan. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN) hat heute den Start von Temenos LEAP bekannt gegeben, einem neuen ganzheitlichen Modernisierungsprogramm, das es Kunden von Temenos ermöglicht, auf die neueste Temenos-Plattform umzusteigen und ihren Weg in die Cloud und hin zu Software-as-a-Service zu beschleunigen. Durch die Kombination der Bankenplattform von Temenos mit bewährten Transformationswerkzeugen und -prozessen sowie den erfahrenen Serviceteams von Temenos und einer ausgewählten Gruppe spezialisierter Partner bietet LEAP Banken einen schnellen und risikoarmen Weg zu einer modernen Cloud-nativen Architektur, die ihr Geschäft zukunftssicher macht.



Temenos revolutioniert die Plattform-Modernisierung durch die Nutzung von 30 Jahren Implementierungserfahrung und Best Practices in Kombination mit der Leistungsfähigkeit von KI, um traditionell manuelle und komplexe Bereiche der Migration und des Testens zu beschleunigen.

LEAP bietet Kunden von Temenos, die ältere Lösungen nutzen, die Möglichkeit, sich zu modernisieren, indem sie nahtlos und schnell zu einer neuen, fortschrittlichen, API-gesteuerten, Cloud-nativen Architektur wechseln. LEAP öffnet die Tür zur Nutzung der neuesten Technologieplattform von Temenos mit modernsten Banking-Funktionen und ermöglicht es Kunden, schnell und iterativ personalisierte Produkte für ihre Kunden einzuführen und die Kundenbindung zu verbessern. Die moderne Plattform von Temenos macht es einfacher, in neue Sektoren und Märkte zu expandieren, Mitbewerbern voraus zu sein und letztendlich die Vorteile der Temenos Banking Cloud und von SaaS zu nutzen. Der Temenos Value Benchmark zeigt, dass Bankkunden, die die moderne Banking-Plattform von Temenos nutzen, von einem um 24 % höheren Anteil an Wachstum und Innovation bei ihren IT-Ausgaben profitieren1.

Die neuen Banking-Funktionen unterstützen die Entwicklung neuer Produkte, wobei der Schwerpunkt auf Produktdesign, Markteinführung, Wartung und Ausmusterung liegt. Darüber hinaus bietet der Temenos Payments Hub die Möglichkeit, neue Zahlungssysteme hinzuzufügen und einen 24 x 7 x 365 STP-Ansatz anzuwenden. Die Cloud-native Plattform von Temenos bietet verbesserte Konnektivität und Erweiterbarkeit, elastische Skalierbarkeit, eingebaute Sicherheit auf allen Ebenen sowie eingebettete Test-, Entwicklungssicherheits- und Betriebsfunktionen. Darüber hinaus bietet sie den Banken Zugang zum großen Temenos Exchange-Ökosystem von Partnern sowie eine einfachere und anpassbare Benutzererfahrung.

Im Vergleich zu herkömmlichen Upgrade-Projekten ermöglicht Temenos LEAP den Banken eine Modernisierung in nur wenigen Monaten. Dabei wird die Leistungsfähigkeit von KI und einsatzbereiten Servicepaketen genutzt, die durch umfangreiche Schulungen der Temenos Learning Community (TLC) unterstützt werden. Mit LEAP können Kunden von den kommerziellen Vorteilen einer schnelleren Wertschöpfung, einer höheren Produktflexibilität und geringeren Betriebskosten profitieren, da alte Lösungen abgeschafft werden und eine effizientere Plattform zur Verfügung steht, die mit weniger Ressourcen auskommt. Banken können ihre Technologie in Zukunft problemlos auf dem neuesten Stand halten und profitieren unmittelbar von den laufenden Investitionen von Temenos in die Plattform. Darüber hinaus ermöglicht die einheitliche Plattform von Temenos eine schnellere und kostengünstigere Aktualisierung und Wartung, was zu niedrigeren Gesamtbetriebskosten und höherer Flexibilität führt.

Nach der Umstellung auf die neue Architektur sind die Banken in der Lage, bei Bedarf in die Cloud oder zu Software-as-a-Service-Modellen zu wechseln. Auf diese Weise können Banken von geschäftlicher Agilität und einer schnelleren Wertschöpfung profitieren, unabhängig davon, ob sie sich für eine Public Cloud, eine Private Cloud oder einen hybriden Ansatz entscheiden.

Das Temenos LEAP-Angebot hat sich bereits erfolgreich bei Modernisierungsprojekten für Kunden wie die Lesha Bank in Katar unter Beweis gestellt. Die Bank ist ein langjähriger Kunde von Temenos, der auf die neueste Bankplattform umgestiegen ist, um seine Prozesse zu rationalisieren und innovative Produkte anzubieten. Darüber hinaus hat eine führende Tier-1-Bank kürzlich ihr Engagement für Temenos mit einer Vereinbarung über die Umstellung auf die neueste Temenos Banking Platform bekräftigt, um ihr Firmenkundengeschäft in der Private Cloud zu modernisieren.

Bola Rotibi, Chief Analyst bei CCS Insight, erklärt: "Während Banken versuchen, mit den neuen Markttrends und dem zunehmenden Wettbewerb Schritt zu halten, werden viele von ihnen durch die Notwendigkeit, Altsysteme zu modernisieren, gebremst, was es schwierig und kostspielig macht, Innovationen zu entwickeln oder neue Produkte schnell einzuführen. Unternehmen brauchen die Unterstützung von Lösungen und Strategien, die den Transformationsprozess effektiv und effizient gestalten. Programme wie Temenos LEAP mit seinem KI-gestützten, standardisierten Ansatz beschleunigen den Wechsel der Kunden von Temenos zu einer modernen, Cloud-nativen Plattform und ermöglichen ihnen, die geschäftliche Flexibilität zu erlangen, um effizienter zu arbeiten und an der Spitze des technologischen Wandels zu bleiben. Indem sie die elastische Skalierbarkeit der Cloud und die ausgefeilte, automatisierte Unterstützung nutzen, die KI-basierte Abläufe bieten, können sie Innovationen erfolgreicher umsetzen."

Andreas Andreades, Chief Executive Officer, Temenos, erklärt: "Mit LEAP können Banken von einem bewährten, risikoarmen, schnell umsetzbaren, KI-basierten Modernisierungsansatz profitieren, um auf die fortschrittliche, Cloud-native Technologie der neuesten Temenos Banking Platform umzusteigen. Die Plattform von Temenos ermöglicht es Kunden, ihr Geschäft zukunftssicher zu machen und eine moderne Architektur zu nutzen, um die Vorteile von Cloud- oder SaaS-Möglichkeiten zu nutzen. Mithilfe von KI können Banken ihre betriebliche Effizienz optimieren, indem sie manuelle Aufgaben extrem automatisieren und so die Einführung neuer Software schneller und einfacher machen, weniger Ressourcen benötigen und die Kosten senken.

LEAP verändert das traditionelle Modernisierungsmodell grundlegend und steht im Einklang mit unserer Entwicklungstradition, Lösungen zu finden, die es Banken ermöglichen, auf erschwingliche und risikominimierte Weise zukunftsfähig zu sein, und zwar mit einer kurzen Zeitspanne bis zur Wertschöpfung."

Temenos ist weltweiter Marktführer im Bereich Bankensoftware und belegte in der jüngsten IBSi-Verkaufsrangliste 2023 in acht Kategorien Platz 1.

Über Temenos

Temenos (SIX: TEMN) ist die weltweit führende offene Plattform für Composable Banking und schafft täglich Möglichkeiten für über 1,2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Wir unterstützen 3000 Banken, von den größten bis hin zu Herausforderern und Gemeinschaftsbanken in über 150 Ländern, bei der Entwicklung neuer Bankdienstleistungen und modernster Kundenerlebnisse. Die offene Plattform von Temenos hilft unseren erfolgreichsten Kunden, eine Eigenkapitalrendite zu erzielen, die dreimal so hoch ist wie der Branchendurchschnitt, und ein Kosten-Ertrags-Verhältnis, das halb so hoch ist wie der Branchendurchschnitt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com .

___________________________