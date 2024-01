Zum 54. Mal trifft sich die wirtschaftliche und politische Elite der Welt im Schweizer Skiort Davos und noch nie wurden so viele Teilnehmer erwartet. Doch obwohl großer Rede- und Handlungsbedarf herrscht, dürfte das World Economic Forum in diesem Jahr weitgehend erfolglos verlaufen. Warum das Treffen in Davos trotz großer Beliebtheit weiter an Bedeutung einbüßt.von Thomas KaufmannAlljährlich wird der kleine Skiort Davos in den Bündner Bergen der Schweizer Alpen zum "place to be" für die globale Elite aus Politik und Wirtschaft. Insgesamt haben sich 2800 Teilnehmer angemeldet, darunter allein 60 Staats- und Regierungschefs sowie 800 CEOs. Nicht Schnee und Ski locken die Mächtigen und die Wirtschaftslenker nach Davos, sondern das World Economic Forum, kurz WEF. Die Idee: Hier sollen Manager und Politiker über den Zustand von Welt und Wirtschaft diskutieren sowie nach gemeinsamen Lösungen für eine bessere Welt suchen.Multikrise überschattet DavosGrundsätzlich ist es natürlich zu begrüßen, dass sich die Spitzen aus Politik und Wirtschaft austauschen ...

