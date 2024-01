Damit sind 30 Prozent mehr Photovoltaik-Leistung als 2022 installiert worden, die insbesondere auf einen beispiellosen Anstieg von Anlagen für den individuellen und kollektiven Eigenverbrauchs zurückgeht. Diese machen mit 1122 Megawatt etwa ein Drittel des Photovoltaik-Zubaus im vergangenen Jahr aus.von pv magazine Frankreich Nach den Zahlen, die der Stromnetzbetreiber Enedis auf seiner Open-Data-Website veröffentlicht hat, sind im letzten Quartal 2023 in Frankreich 921 Megawatt an neuen Photovoltaik-Anlagen an sein Netz angeschlossen worden. Damit steigt die Gesamtleistung der im Jahr 2023 angeschlossenen ...

