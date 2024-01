Vor den Toren Europas: Terra Balcanica bestätigt Fortsetzung hochgradiger Vererzung auf Viogor-Zanik

Anzeige / Werbung Ein weiteres Bohrloch aus dem Jahr 2023 weist hochgradige Silberäquivalentwerte nach. Die kanadische Terra Balcanica Resources (CSE TERA / WKN A3DM8K) beginnt das neue Jahr mit weiteren positiven Bohrergebnissen aus 2023. Wie das Unternehmen mitteilt, ist es dabei gelungen, die Fortsetzung der hochgradigen, polymetallischen Vererzung auf dem Viogor-Zanik-Projekt in Bosnien und Herzegowina zu bestätigen! Wie Terra Balcanica meldete, stieß man mit Bohrloch CMV23002b auf 499 g/t Silberäquivalent über eine Mächtigkeit von 3,8 Metern ab 22 Metern Bohrtiefe. Hinzu kommt ab 31 Metern Bohrtiefe ein weiterer Abschnitt mit 227 g/t Silberäquivalent über 2,0 Meter. Das Unternehmen hat diese jetzt gemeldete Bohrung 39 Meter nordöstlich der zuvor gemeldeten Bohrungen CMV23003 und 004 sowie 38 Meter südöstlich der 2022 durchgeführten Bohrung CMVDD001 vorgenommen. Wiederholt hochgradige Vererzung erbohrt CMVDD001 hatte stolze 824 g/t Silberäquivalent über 4 Meter erbracht, während CMV23003 457 g/t Silberäquivalent über 4,15 Meter und CMV23004 1.168 g/t Silberäquivalent über 1.35 Meter ergaben. Positiv ist auch zu bewerten, dass die bekannte Vererzung direkt in Richtung Nordwesten und im Abfallen nach Südwesten offenbleibt, also Potenzial auf eine Erweiterung der Vererzungszone besteht. Dr. Aleksandar Miškovic, CEO von Terra Balcanica erklärte: "Wir freuen uns, dass wir weiterhin beeindruckende Silbergehalte aus dem zentralen Cumavici Ridge System melden können. Dieses polymetallische, oberflächennahe Ziel liefert weiterhin starke Ergebnisse und ist entlang des Streichens und neigungsabwärts offen. Cumavici Ridge ist nur eine von fünf Zielzonen entlang des 7,2 Kilometer langen, von Nordwesten nach Südosten verlaufenden, verwerfungsbehafteten Systems, das noch bebohrt werden muss, und bietet somit die Möglichkeit, eine Lagerstätte voranzutreiben, die unmittelbar an die bestehende Blei-Zink-Silber-Mine Sase angrenzt und über Infrastruktur einschließlich Bergbau- und Verarbeitungsanlagen verfügt. Wir freuen uns darauf, das volle Potenzial von Viogor-Zanik als einzigartiges kritisches Rohstofflandpaket direkt vor den Toren Europas weiter voranzutreiben. Weitere Untersuchungsergebnisse werden in Kürze veröffentlicht werden." Weitere Explorationsarbeiten Terra Balcanica wird mit weiteren Bohrarbeiten darauf abzielen, eine Verbindung zwischen der jetzt gemeldeten oberflächennahen, hochgradigen Vererzung und Bohrabschnitten von 531 g/t Silber über 0,75 Meter sowie 355 g/t Silberäquivalent über 1,10 Meter herzustellen, die 600 Meter nordwestlich liegen. Das System ist weiterhin noch nicht mit Bohrungen untersucht und im Abfallen nach Südwesten offen, was das Unternehmen dieses Jahr ebenfalls erkunden will. Zusätzlich gab das Unternehmen bekannt, dass man die letzte Tranche einer Finanzierung abschließen konnte, die Ende 2023 angekündigt wurde. Damit flossen der Gesellschaft insgesamt 212.000 Dollar frisches Kapital zu. Besuchen Sie den Goldinvest.de Yotube-Kanal

