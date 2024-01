Die FP Lux Gruppe hat 12 PV-Projekte in Italien mit 114 MW für einen Fonds erworben. Die Solarkraftwerke werden von PNE bis zur Baureife entwickelt. Die FP Lux Gruppe hat für einen Investmentsfonds PV-Parks in Italien vom deutschen Projektenentwickler PNE erworben. Das teilte der Investment-Berater re:cap global investors mit. Der Deal umfasst zwölf Photovoltaik-Projekte, die sich aktuell noch in der Entwicklungsphase befinden. Mit einer Gesamtleistung von 114 Megawattpeak werden die Parks nach ...

