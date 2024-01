© Foto: Hou Yu - picture alliance/dpa/MAXPPP



Trotz einer leichten Verlangsamung und einer gedämpften Stimmung in der Branche gab Richemont ein robustes Umsatzwachstum. Die Aktien verzeichneten im frühen Handel einen kräftigen Anstieg.Die Aktien des Schweizer Luxusgüterkonzerns verzeichneten im frühen Handel einen kräftigen Anstieg. Richemont erzielte in den drei Monaten bis zum 31. Dezember einen Umsatz von 5,6 Milliarden Euro, was bei konstanten Wechselkursen einer Steigerung von acht Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Dies übertraf die Analystenschätzungen, die bei 5,49 Milliarden Euro lagen. "Richemont meldete heute ein Umsatzwachstum für das wichtige vierte Kalenderquartal und übertraf damit die …