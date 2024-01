Biotest hat in Köln das 11. Plasmasammelzentrum in Deutschland offiziell eröffnet. Klares Wachstumsprogramm ganz nach den Wünschen der Hauptaktionärin Grifols, die zuletzt von Shortsellern unter Druck gesetzt wurde. Bilanzfälschungen standen im Raum. Klärung offen. Auf jeden Fall läuft es bei der Mehrheitsbeteiligung Biotest. Plasmazentrum in Köln - neu von Biotest. In dem Zentrum am Wiener Platz in Köln-Mülheim können die Plasmaspenderinnen und -spender künftig an fünf Tagen in der Woche, montags bis freitags, Plasma spenden. Freundliche und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten ...

