Paris / London - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag ihre Abwärtsbewegung der Vortage gestoppt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg am Mittag um 0,62 Prozent auf 4430,44 Punkte. Auch an den grossen Länderbörsen zogen die Kurse an. Der französischen Cac 40 stieg um 0,7 Prozent auf 7370,16 Punkte, während der britische FTSE 100 um 0,1 Prozent auf 7451,28 Punkte zulegte. Die Indizes hätten wichtige Unterstützungslinien verteidigt, ...

