Mit rund 300 MW wurden 2023 im Netzgebiet der Nürnberger N-ergie so viel Photovoltaik zugebaut wie noch nie. Für den Netzausbau zum Abtransport des regenerativen Stroms plant das Unternehmen eine Milliarde Euro Investitionen in zehn Jahren. Im vergangenen Jahr wurden im Netzgebiet des Regionalversorgers N-ergie so viele neue Photovoltaik-Anlagen installiert wie nie zuvor. Wie das Nürnberger Unternehmen mitteilte, gingen 15.596 neue PV-Anlagen 2023 ans Netz . Gegenüber 2022 (6.162 neue PV-Anlagen) ...

